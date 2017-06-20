مذكرة تفاهم لتطوير مجتمع التكنولوجيا المالية في أفريقيا

أبوظبي،لاغوس (الاتحاد)

وقعت شركة تيكبرونيور أفريكا مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، وذلك بهدف تنمية ودعم برامج التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعد سوق أبوظبي العالمي أول مركز مالي في المنطقة يطلق مبادرة «المختبر التنظيمي» كإطار عمل متكامل لتحفيز الابتكار في الخدمات المالية، عبر الأخذ في الاعتبار المخاطر ونماذج العمل الفريدة للمشاركين في التكنولوجيا المالية، وتوفير بيئة عمل محكمة تتيح للشركات اختبار، وتطوير حلول شاملة ومبتكرة للتكنولوجيا المالية من دون فرض متطلبات تنظيمية كاملة.

ويحظى المشاركون في «المختبر التنظيمي» بدعم مستمر وإرشاد متواصل حول الشؤون التنظيمية، كما يتمتعون بفترة عامين لتطوير واختبار حلولهم المتصلة بالتكنولوجيا المالية.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: يأتي توقيع هذه المذكرة مع «تيكبرونيور أفريكا» للتأكيد على التزامنا المستمر بتعزيز شراكاتنا مع مجتمع التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتفعيل التعاون الدولي لتطوير الابتكار والارتقاء بقدرات المشاركين في التكنولوجيا المالية.

وتابع: «اليوم باتت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتمتع بفرص كبيرة ومعدلات طلب متنامية على الخدمات المالية، ونحن نأمل أن تساهم مجالات تعاوننا الوثيق وعملنا المشترك مع المراكز الرائدة في التكنولوجيا المالية، في تعزيز مكانة وخبرات أسواقنا المالية لتصبح أعلى كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات القطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة. وأضاف: «تساهم هذه الشراكة الجديدة مع (تيكبرونيور أفريكا) في فتح آفاق جديدة، وخلق فرص عديدة لشركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يخدم خططتها التوسعية في أسواق المنطقة ويدعم تحقيق أهدافها المنشودة». من جانبه، قال بولاجي فينيه، الرئيس التنفيذي لشركة «تيكبرونيور أفريكا، على هامش مشاركته في فعالية برنامج «إم آي تي» لتسريع المشاريع الإقليمية المبتكرة المقامة في مدينة لاجوس النيجيرية»: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية المميزة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال الأفارقة المبتكرين في التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية في المنطقة، بما يدعم هدف شركتنا التي تأسست في 2015 لزيادة معدلات نمو الدمج المالي في القطاع بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2020».

يذكر أن الشراكة الجديدة بين «تيكبرونيور أفريكا» وسوق أبوظبي العالمي تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الأفريقية المشاركة في «المختبر التنظيمي» للسوق عبر تقديم طلبات المشاركة من خلال «تيكبرونيور أفريكا»، والاستفادة من إطار تنظيمي شامل وبيئة متكاملة لتطوير واختبار حلولهم المبتكرة، والتمتع بفرص واسعة للدخول لأسواق المنطقة الخليجية، وأسواق رأس المال في الهيئات التنظيمية بالمنطقة والعالم.

كما ستتيح «تيكبرونيور أفريكا» للمشاركين في «المختبر التنظيمي» من الشركات العالمية فرص تطبيق حلولهم التكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي الأفريقي.