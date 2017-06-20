مذكرة تفاهم لتطوير مجتمع التكنولوجيا المالية في أفريقيا

أبوظبي،لاغوس (الاتحاد)
وقعت شركة تيكبرونيور أفريكا مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، وذلك بهدف تنمية ودعم برامج التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويعد سوق أبوظبي العالمي أول مركز مالي في المنطقة يطلق مبادرة «المختبر التنظيمي» كإطار عمل متكامل لتحفيز الابتكار في الخدمات المالية، عبر الأخذ في الاعتبار المخاطر ونماذج العمل الفريدة للمشاركين في التكنولوجيا المالية، وتوفير بيئة عمل محكمة تتيح للشركات اختبار، وتطوير حلول شاملة ومبتكرة للتكنولوجيا المالية من دون فرض متطلبات تنظيمية كاملة.
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وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: يأتي توقيع هذه المذكرة مع «تيكبرونيور أفريكا» للتأكيد على التزامنا المستمر بتعزيز شراكاتنا مع مجتمع التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتفعيل التعاون الدولي لتطوير الابتكار والارتقاء بقدرات المشاركين في التكنولوجيا المالية.
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يذكر أن الشراكة الجديدة بين «تيكبرونيور أفريكا» وسوق أبوظبي العالمي تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الأفريقية المشاركة في «المختبر التنظيمي» للسوق عبر تقديم طلبات المشاركة من خلال «تيكبرونيور أفريكا»، والاستفادة من إطار تنظيمي شامل وبيئة متكاملة لتطوير واختبار حلولهم المبتكرة، والتمتع بفرص واسعة للدخول لأسواق المنطقة الخليجية، وأسواق رأس المال في الهيئات التنظيمية بالمنطقة والعالم.
كما ستتيح «تيكبرونيور أفريكا» للمشاركين في «المختبر التنظيمي» من الشركات العالمية فرص تطبيق حلولهم التكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي الأفريقي.