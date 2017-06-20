«قضاء أبوظبي» يؤكد جاهزية محكمة التحكيم الرياضي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، جاهزية محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، بجميع وسائل الدعم والمساندة لتسجيل القضايا الرياضية وعقد جلسات الاستماع والعمل على حلها، فضلاً عن توافر جميع الإمكانيات والكوادر البشرية المؤهلة لإجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي، إلى جانب توافر قاعات الجلسات والبنية الأساسية التقنية لوسائل الاتصال الحديثة، لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية حال تطلب الأمر ذلك.

وأشار المستشار العبري، إلى أهمية قرار الجمعية العمومية الثانية لاتحاد الكرة الذي ينص على تحويل جميع الطعون في القضايا الرياضية إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، إذ يحق للأفراد اللجوء إلى المحكمة من دون الرجوع إلى اتحاد كرة القدم.

وأوضح أن مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي، يدعم التخصص القضائي، إلى جانب العمل على دعم العمل الرياضي من مختلف جوانبه، بما يجسد رؤية الدائرة المتمثلة في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.

ومن جهته أوضح الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، حرص الدائرة على تعزيز الشراكات مع جميع الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص، وفي هذا الإطار يأتي العمل على تطوير التحكيم الرياضي عبر التدريب للمختصين والباحثين القانونيين والإداريين على إجراءات المحكمة الرياضية والقوانين المنظمة للرياضة عالمياً، إلى جانب توفير منصة لتنظيم المؤتمرات والمنتديات ومختلف الفعاليات الأخرى ذات الصلة بتطوير وترويج الوعي القانوني الرياضي، فضلاً عن عقد جلسات التحكيم الرياضي.