سيف غباش: نركز على الأسواق الناشئة في الصين والهند

أبوظبي(الاتحاد)

أكد سيف غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن المناخ الاقتصادي الكلي أثر، بلا شك على، القطاع كله، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط وضعف العملات.

وبالمثل، فإن قوة الدولار، الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي، قد جعلت المقصد السياحي أكثر تكلفة لبعض المسافرين من أوروبا.

واوضخح في لقاء نشر عبر«تقرير أبوظبي 2017» أن السياحة، شأنها في ذلك شأن القطاعات الأخرى، تواجه تحديات في مجال الاقتصاد الكلي، لذا علينا أن نجد سبلا للحفاظ على قدرتنا التنافسية، وذلك عن طريق إضافة قيمة وتقديم مستويات عالية من خدمة العملاء. وتابع «ستركز استراتيجيتنا بشكل كبير على الأسواق الناشئة في الصين والهند، فضلا عن زيادة حركة الزيارات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي وداخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدينا فرص لتوسيع أسواقنا القائمة من خلال خلق تعاون أوثق وزيادة التركيز على تسويق الشريك.

واضاف» نرى أيضًا فرصة لتحفيز الطلب من خلال تنويع المنتجات بالتركيز على المجالات الناشئة، ولا سيما في مجال السياحة البحرية، وسنقوم أيضًا بتحفيز الاستثمار في منتجنا السياحي وخلق بيئة تجذب التوسع في القطاع الخاص.