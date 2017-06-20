فيروز الحارثي.. عنوان للتميز في تنفيذ المشاريع

هناء الحمادي (أبوظبي)

تميزها في الطبخ جعلها تبدع في الأطباق التي تعدها، وتحرص في تجهيز وصفاتها على التجدد في النكهات التي تضيفها، فقد استطاعت فيروز الحارثي خريجة كليات التقنية العليا تخصص إدارة أعمال أن تترجم أطباقها إلى مشروع ناجح وصلت به إلى مستوى التميز، مما يؤكد أن المرأة مؤهلة في هذا المجال ولا ينقصها سوى الدعم والتشجيع.

ورغم عشقها عالم الطبخ فإنها استطاعت أن تترك بصمة على أطباقها من خلال مشروعها الذي بدأ عام 2015، حيث تقوم بإعداد حلويات ذات نكهات شهية، وفي الوقت ذاته تتميز بالطعم اللذيذ، ومع انطلاق المشروع استطاعت أن تحقق نجاحاً وتفوقاً فيما تقدمه.

وعن ذلك تقول: من خلال هذا المشروع استطعت أن أبرز مهاراتي الشخصية وهوايتي، التي لم تتوقف حتى بعد تخرجي في الجامعة، فخلال وجودي بالكلية شاركت بمشروع بيع السلاسل التي تتميز بغرابة لافتة للنظر، وخلال يومين استطعت أن أجني مبلغ عشرة آلاف وتصدرت قائمة بيع منتوجات المشاريع على مستوى الجامعة.

هذه التجرية عرفتها كيفية الترويج للمشروع وتسويقه ومهارة التعامل مع الزبائن، وبالفعل مع دخولها عالم إنستغرام وافتتاح مشروع «alfazh_fzo»، وجدت إقبالاً كبيراً من الزبائن لما تقدمه أناملها من نكهات.

وبينت أن ما تقوم بإعداده هو حلوى «شيزكيك» الذي يقدم بنكهات النوتيلا، لوتس، أوريو، أما الخلطة السرية فهي نفسها، ولكن تضيف إليها النكهات، موضحة أنه خلال شهر رمضان الكريم ومع اقتراب العيد، تزايد الإقبال من خلال الطلبات الكثيرة التي تصل لتوفير تلك الحلويات، والتي غالباً ما توجد على موائد العيد لتتسابق الأيادي لالتقاطها وتذوق ما بداخل العبوات، بالإضافة إلى ذلك فإن العبوات تتزين بكلمات عيدكم مبارك وجمعتنا غير، أو بإضافة الأسماء.