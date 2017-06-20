ساعة بتقنية الحبر الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة سوني العملاق التكنولوجي الياباني مؤخراً، عن الجيل الثاني من ساعتها المدعومة بشاشة الحبر الإلكتروني Sony FES Watch U. وذلك بسعر 420 دولارا أميركيا ليصل إلى 545 دولارا أميركيا في حالة إذا قرر العميل شراء النسخة الأكثر تقدما. وكما هو الحال مع الساعة الأولى، فالساعة الجديدة Sony FES Watch U تعد حصرية للسوق الياباني.

الساعة الجديدة وبحسب ELECTRONI لا يمكننا وصفها بساعة ذكية، فهي عبارة عن ساعة عادية يمكن تخصيص تصميمها وفقا لذوق المستخدم.

و«الشاشة والحزام» عبارة عن شاشة واحدة بتقنية الحبر الإلكتروني، وهذا يعني أنك تحصل على إمكانية تخصيص مظهر الحزام باستخدام مجموعة من التصاميم المميزة والجاهزة للاستخدام.

الساعة نفسها تأتي مع هيكل مقاومة للماء والغبار بفضل شهادة IP67 علما أن قطرها يبلغ 43 ملمترا وسمكها 12 ملمترا، في حين يبلغ وزنها 75 جراما. والبطارية المستخدمة في هذه الساعة يمكنها الصمود لنحو أسبوعين. النسخة الراقية السوداء (Premium Black) من هذه الساعة تضم طبقة زجاجية متينة من الياقوت المصنع والطلاء الأيوني. في حين تستخدم النسخ الفضية والبيضاء الزجاج المعدني.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن ربط Sony FES Watch U مع أجهزة الأندرويد و iOS باستخدام تقنية البلوتوث 4.0 لتعديل تصميمها بفضل تطبيق مرافق مصمم لهذا الغرض. ويمكنك تحميل مجموعة من التصاميم الجاهزة «مجانية ومدفوعة» وإنشاء تصاميمك الخاصة باستخدام الكاميرا. وانطلاقا من الصور التي لدينا حاليا، فلا يبدو أنها تدعم الإشعارات.