«نزق الشباب في تطرف طلب الطاعات»

قد تدفع نوازع سن الشباب وانفعالاته بنوع أخطر من التطرف، فيه إقبال على التدين بشيء من المبالغة والتشدد في الأخذ بالطاعات، الأمر الذي يحتاج أيضاً إلى مواجهة على نحو من الاستيعاب.

كان سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن رواة الحديث، صوّاماً قوّاماً، تزوج امرأة من قريش فكان يشغله عنها الصوم والصلاة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

يروي عبد الله بن عمرو فيقول: «فدخل عَلَيَّ، فألقيت له وسادة آدم ربعة حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة فيما بيني وبينه. فقال: أما يكفيك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام؟

قلت: يا رسول الله!

قال: خمساً؟