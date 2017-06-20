الجوع والبلاء والوباء.. عقوبة الكفر

القاهرة (الاتحاد)
أقام الله الكون وفق سنن وقوانين محكمة، ومنها قيام المجتمعات والدول وزوالها، تلك السُّنة التي تقرر أن هذه المجتمعات إنما تدوم وتستقر إذا أقامت شرع الله فيها، وأنها تزول، إذا أعرضت عنه، وقد ضرب سبحانه مثلاً واقعياً لذلك، كما في قوله تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)، «سورة النحل: الآية 112».
فقد جعل سبحانه القرية، والمراد هنا أهلها، التي هذه حالها، مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم، فأبطرتهم النعم، فكفروا بها، وتولوا عن أمر ربهم، فأنزل الله بهم عقوبته، وأبدلهم النقم بعد ما كانوا فيه.
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قال ابن كثير، هذا مثل أريد به أهل مكة، كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها آمن لا يخاف، يأتيها رزقها رغدا، هنيئاً سهلاً، من كل مكان فجحدت آلاء الله، وأعظمها بعثة محمد، ولهذا بدلهم بحاليهم الأولين خلافهما، فألبسها وأذاقها الجوع، لما استعصوا على رسول الله وأبوا إلا خلافه، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، وأبدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله وأصحابه، حين هاجروا إلى المدينة، بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم.
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