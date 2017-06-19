واشنطن: إيران تدعم الحوثيين بصواريخ تهدد الملاحة الدولية

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حققت قوات الشرعية المدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي تقدماً مهماً في محافظة حجة بعد سيطرتها على تلتي «الوادي والرعد» المطلتين على وادي حيران، وأحبطت هجوماً للميليشيات غرب مدينة تعز، وأسرت فريق ألغام متكاملاً تابعاً للانقلابين بمحافظة الجوف.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، أن إيران ما زالت تدعم ميليشيات الحوثي بصواريخ كروز للتأثير في مضيق باب المندب وتهديد الملاحة. وقال إن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب من أهم القضايا الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة.

ودشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروع توزيع كسوة العيد على 676 طفلاً وطفلة في مدينة عدن جنوب اليمن.