مسلسل أكاذيب قطر مستمر

أبوظبي (وكالات)

واصلت قطر تجاهل الاتهامات الموجهة لها من قبل الدول التي قاطعتها دبلوماسياً، بسبب سياساتها التخريبية في البلدان العربية ودعمها وتمويلها الجماعات المتطرفة والإرهابية، لا سيما في سوريا وليبيا والعراق واليمن، كما واصلت الترويج لسلسلة الأكاذيب ضد البلدان التي قاطعتها، زاعمة عدم وجود أسباب واضحة لهذه المقاطعة. وزعم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في حوار مع «تلفزيون قطر» أن الخلاف «خليجي - خليجي»، متجاهلاً دعم بلاده للإرهاب في البلدان العربية وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وهي الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، معتبراً أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدان المقاطعة هدفها فرض وصاية على بلاده.

وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، «أن السياسة القطرية تعمل في الخفاء وتتلون يوماً بعد يوم، والمشكلة ليست في الكلام الطيب للأخ نحو أخيه، ولكن المشكلة الحقيقية في السياسة القطرية المتلونة».

وقررت السلطات البحرينية، أمس، طرد الجنود القطريين المتمركزين في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية. وذلك مع انتهاء مهلة الـ 14 يوماً التي حددتها البحرين والسعودية والإمارات يوم 5 يونيو لمغادرة القطريين ضمن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية «إن الاتفاق الدولي والإقليمي على أولوية مكافحة التطرف والإرهاب، والخطاب المشترك حوله إجماع ضروري ومهم، وموقف الإمارات في هذا السياق مشرف ومتقدم». وأضاف في تغريدات على «تويتر» «قرأت قيادتنا خطر التطرف والإرهاب مبكراً في استشراف دقيق لتداعيات الفكر المنحرف وتحريضه على العنف، وتعاملت مع ظاهرتي التطرف والإرهاب بمسؤولية».