استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي في قرية «أم الحيران» بالنقب

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

استشهد شاب فلسطيني فجر أمس، في قرية «أم الحيران» في صحراء النقب، خلال إطلاق الاحتلال النار صوب الأهالي المتضامنين لمنع محاولة تنفيذ قرار الترحيل، وهدم البيوت وتشريد أهلها لإقامة مستوطنة «حيران» اليهودية في المكان، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن أحد عناصرها لقي مصرعه دهساً خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بالمكان.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني دهس عدداً من جنود الاحتلال، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي، وهذا ما أكدته شرطة الاحتلال أن أحد عناصرها توفي دهسا خلال المواجهات.

وذكر رئيس اللجنة المحلية لقرية أم الحيران رائد أبوالقيعان لوسائل الإعلام، أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال حاصرت القرية، تمهيداً لهدم عدد من المنازل حيث أطلقت النار على تجمع للمواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب يعقوب أبوالقيعان. وأوضح أن من بين المصابين النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة الذي تواجد مع سكان القرية لمنع هدم 12 منزلاً فيها.

وأفادت مصادر من داخل القرية، بأن الجرافات الإسرائيلية ترافقها قوات كبيرة جداً من شرطة الاحتلال بدأت بهدم منازل ومبان في الحي الغربي من القرية، وسط حصار مطبق تفرضه على مداخل البلدة ومخارجها.