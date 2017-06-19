ترامب يندد بحملة «اضطهاده»

واشنطن (أ ف ب)

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس التنديد بحملة «اضطهاد» ضده في إطار التحقيقات في شبهات تواطؤ بين فريق حملته وروسيا، لكن أحد محاميه نفى وجود أي تحقيق يستهدفه. وكتب ترامب على حسابه في تويتر «إن برنامج (لنجعل أميركا عظيمة من جديد) في أفضل حال رغم الإرباك الناتج من الاضطهاد».

ومن خلال تكراره أنه ضحية «حملة اضطهاد»، بدا ترامب كأنه يؤكد أن التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر تطاله.

غير أن أحد محامي الرئيس، جاي سيكيولو، نفى ذلك أمس في مقابلة مع شبكة إن بي سي، مؤكداً «ليس هناك تحقيق يستهدف رئيس الولايات المتحدة.. وهذا نهائي». أضاف المحامي أن ترامب أشار في تغريدته إلى مصادر مغفلة نقلت عنها صحيفة واشنطن بوست في تقرير أن المدعي العام ينظر في احتمال تورط الرئيس بعرقلة مجرى العدالة، خصوصاً عبر إقالته مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي. وصرح السناتور الجمهوري ماركو روبيو أمس بـ«أن تحقيقاً كاملاً يتمتع بالمصداقية هو أفضل ما يمكن أن يحدث لرئيس البلاد». وتابع في مقابلة مع شبكة «سي ان ان»: «إذا أردنا أن نضع كل هذا خلفنا فلنعلم ما جرى ونعلنه، ولنمتنع عن تقويض مصداقية التحقيق».

وفي تغريدات أخرى الجمعة الماضي أشاد ترامب بما أنجزته حكومته. وكتب «وظائف عديدة جديدة، حماسة للأعمال الكبيرة»، كما اعتبر أن من بين إنجازاته تعيين القاضي المحافظ نيل جورستش في المحكمة العليا. وتابع «البنى التحتية ونظام الرعاية الصحية وتخفيض الضرائب في الطريق».

وثمة شكوك في أن ترامب أقال كومي لإبعاد مستشار الأمن القومي السابق المقرب من الرئيس مايكل فلين من دائرة التحقيق. ونفى ترامب أن يكون حاول التأثير على التحقيقات.