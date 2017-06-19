ترامب يندد بحملة «اضطهاده»

واشنطن (أ ف ب)
كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس التنديد بحملة «اضطهاد» ضده في إطار التحقيقات في شبهات تواطؤ بين فريق حملته وروسيا، لكن أحد محاميه نفى وجود أي تحقيق يستهدفه. وكتب ترامب على حسابه في تويتر «إن برنامج (لنجعل أميركا عظيمة من جديد) في أفضل حال رغم الإرباك الناتج من الاضطهاد».
ومن خلال تكراره أنه ضحية «حملة اضطهاد»، بدا ترامب كأنه يؤكد أن التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر تطاله.
|
|
وفي تغريدات أخرى الجمعة الماضي أشاد ترامب بما أنجزته حكومته. وكتب «وظائف عديدة جديدة، حماسة للأعمال الكبيرة»، كما اعتبر أن من بين إنجازاته تعيين القاضي المحافظ نيل جورستش في المحكمة العليا. وتابع «البنى التحتية ونظام الرعاية الصحية وتخفيض الضرائب في الطريق».
وثمة شكوك في أن ترامب أقال كومي لإبعاد مستشار الأمن القومي السابق المقرب من الرئيس مايكل فلين من دائرة التحقيق. ونفى ترامب أن يكون حاول التأثير على التحقيقات.