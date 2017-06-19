قوات الاحتلال تحاصر «الأقصى» وتعتدي على المصلين

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس المسجد الأقصى المبارك وحاصرت المصلين في المسجد القبلي. وذكر شهود عيان أن عشرات المصلين أصيبوا بحالات اختناق جراء رشهم بغاز الفلفل من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد وسط تكبير الموجودين في المسجد.

كما اعتدت قوات الاحتلال على مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني واعتقلت اثنين من المصلين.

يأتي هذا الاقتحام بعد يوم عصيب من الأحداث وإعلان حالة الاستنفار في المسجد الأقصى وإبعاد أكثر من 350 مواطناً عنه عقب عملية القدس التي نفذها ثلاثة شبان.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منذ ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى وانتشرت فيها وفرضت حصاراً على الجامع القبلي.