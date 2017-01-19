انتزاع مركز الموصل ومعارك لإكمال تطهير الساحل الأيسر

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي في كلمته الأسبوعية للشعب العراقي أمس، تحرير مركز مدينة الموصل ومواقع أخرى من قبضة «داعش» بعد أن تكللت جهود القوات المشتركة باستكمال الخطة الأساسية لتطهير أكثر محاور الجانب الأيسر، فيما يجري العمل على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة الأخرى في المحور الشمالي بجبهة الساحل الأيسر، مع الاستعداد بقوة وعزيمة لإكمال انتزاع الجانب الأيمن، معرباً عن ثقته بأن الانتصار التام والتحرير النهائي في الموصل قد اقترب.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الفريق أول ركن طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، أن قواته انتزعت السيطرة على كل مناطق الجانب الشرقي من ضفة دجلة الذي يقسم الموصل إلى شطرين من الشمال إلى الجنوب، ليصبح شرق المدينة بكامله تقريباً بيد الجيش العراقي، بينما أفادت مصادر هذه القوة المدربة تدريباً عالياً بوساطة خبراء أميركيين، تعد العدة لعبور النهر إلى الساحل الأيمن خلال الأيام القريبة المقبلة.

وأوضح الفريق شغاتي خلال مؤتمر صحفي في بلدة برطلة الواقعة إلى الشرق من الموصل أنه فيما باتت الضفة الشرقية تحت سيطرة القوات الحكومية، ما زال هناك عمل ينبغي القيام به لتطهير الأحياء الشرقية من فلول الإرهابيين.

وأضاف «يجري الانتهاء من الخطوط والمناطق المهمة...لا يوجد سوى القليل المتبقي في الشمال». لكن قائد عمليات «قادمون يانينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله نفى تحرير الساحل الأيسر للموصل «بالكامل»، مشيراً إلى أن التقدم ما زال مستمراً لتحرير ماتبقى من الأحياء، موضحاً أن قوات مكافحة الإرهاب انجزت بالفعل المهام الموكلة إليها ضمن المحور الشرقي للساحل الأيسر للمدينة.