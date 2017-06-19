مصر: المؤبد لـ 19 «إخوانياً» بتهمة التجمهر والتخريب

القاهرة (وكالات)

عاقبت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات في محافظة الشرقية المصرية أمس 19 متهماً ينتمون لجماعة «الإخوان» الإرهابية بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتجمهر والتخريب وتنظيم مسيرات معادية للدولة. وقال مصدر قضائي، إن الحكم بالسجن المؤبد صدر غيابياً على المتهمين، ومن بينهم امرأة. كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين في القضية بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما حضورياً وبرأت متهماً حاضراً أيضاً.

وأضاف أن المتهمين أحيلوا إلى المحاكمة في عام 2015 بتهم «التجمهر والتخريب وحيازة أسلحة نارية ومطبوعات تحريضية والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتنظيم مسيرات معادية للدولة والجيش والشرطة».

ويحق للمحكوم عليهما بالسجن في هذه القضية الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، بينما تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم دون حاجة للطعن بالنقض.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن ضابط شرطة استشهد وأصيب آخر وثلاثة مجندين أمس في انفجار على طريق سريع في جنوب القاهرة. وقالت الوزارة في بيان بصفحتها على «فيسبوك»، إن قنبلة مزروعة على جانب طريق الأوتوستراد في حي البساتين انفجرت في سيارة للشرطة في الساعة الأولى من الصباح مما أدى إلى سقوط الضحايا.