لحج: ماضون في التنمية ومعالجة الخدمات الأساسية

عدن (الاتحاد)

أكدت السلطات المحلية في محافظة لحج سعيها نحو التنمية ومعالجة أوضاع الخدمات الأساسية التي تضررت في الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على المحافظة في 2015.

وأشار ناصر الخبجي في تصريح له خلال لقاءات بعدد من الشخصيات الاجتماعية والأكاديميين والنشطاء الشباب، أن إدارته عازمة على مضاعفة جهودها لانتشال لحج من حالتها المزرية رغم الصعوبات. وأضاف أن «هناك حملة تستهدف قيادة المحافظة وتخدم جهات وقوى مرتبطة بالانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح ولم تستوعب المتغيرات التي أفرزتها الحرب وعاصفتا الحزم والأمل».

وشدد على أن أبناء لحج لن يسمحوا بإعادة محافظتهم إلى الفوضى والعبث بالأمن والسكينة العامة والمعاناة التي تجرعوها لسنوات طويلة، لافتا إلى أن مساندة دول التحالف العربي أنتجت واقعا جديدا في المحافظات المحررة.