البرلمان المغربي يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

الرباط (وكالات)

صادق مجلس النواب المغربي أمس، على مشروع قانون يوافق بمقتضاه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، تمهيداً لعودة المغرب إلى هذه المنظمة، والمقررة في أواخر هذا الشهر.

وقال وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار في تصريح صحفي على هامش هذه المصادقة، «إن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي تعد حدثاً تاريخياً وتكريساً لعمقه وارتباطه بأفريقيا».

وأضاف «العمق المغربي الأفريقي وارتباط المغرب بأفريقيا والرؤية والمقاربة اللتان يتبناهما المغرب في التعامل مع دول القارة من شأنه أن يعطي قيمة مضافة لعودته إلى هياكل هذا الاتحاد».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب النائب محمد يتيم، «أن جميع الأطياف الممثلة في البرلمان واعية بأهمية المصادقة على مشروع هذا القانون» مبرزاً أن الوقت أصبح ضاغطاً، نظراً لقرب عقد قمة الاتحاد الأفريقي، ما يملي تسريع إجراءات المصادقة على مشروع القانون». وشدد على أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي لا تعني بأي شكل من الأشكال الاعتراف بجبهة «البوليساريو».