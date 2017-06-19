إنريكي على رادار «البلوز» تحسباً لرحيل كونتي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تدهورت بشكل لافت في الآونة الأخيرة العلاقة بين الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي «البريميرلج»، وبين إدارة ناديه، وكأن لقب الدوري لم يشفع له لتحقيق بعض طلباته واحتياجاته من اللاعبين الجدد، وخاصة في خط الهجوم، ولاسيما بعد أن أعلن صراحة رفضه لاستمرار مهاجمه الأول الإسباني دييجو كوستا في صفوف الفريق. ومن أهم أسباب فتور العلاقة بين الطرفين أن كونتي يريد بأي ثمن التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون، بينما ترى إدارة البلوز أن المبلغ الذي يطلبه ناديه (90 مليون يورو) مبالغ فيه جداً. وكشفت صحيفة «الإندبندنت» النقاب عن أن الملياردير رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، بدأ بالفعل النظر في مسألة الاستغناء عن خدمات كونتي والبحث عن مدير فني جديد، ولعل هذا التطور هو الذي أعاد الهدوء وخفف حدة التوتر لدي إدارة البلوز، وتم طرح اسم الإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق ليحل محل كونتي اعتباراً من هذا الصيف، وأكد المصدر نفسه أن إبراموفيتش كان يفكر فيه بالفعل كأولوية أولى في حالة إقالة كونتي أو رحيله طواعية. والمعروف أن إنريكي من دون ناد حالياً، وكان قد صرح من قبل بأنه ربما يخلد إلى الراحة في الموسم الجديد لإعادة حساباته وترتيب أولوياته. وذكرت الصحيفة أنه إذا ما وافق إنريكي على الدخول في مفاوضات مع البلوز، فان اختياره لمنصب المدير الفني سيحمل ميزة كبرى، نظراً لوجود أكثر من لاعب إسباني ضمن صفوف الفريق فابريجاس وأزبيليكويتا ودييجو كوستا وميكيل ألونسو.

ولكن يبقى السؤال الذي طرحه موقع «ياهو سبورت»: هل إنريكي على استعداد لأن يقطع إجازته الطويلة (موسم كامل) لتدريب تشيلسي، خلفاً للإيطالي كونتي اعتباراً من هذا الصيف ؟ وهل سيكون النادي اللندني جاهزاً لدفع الراتب الذي سيطلبه إنريكي، وفي الوقت نفسه تعويض كونتي في حالة إقالته من تدريب الفريق؟! وهل يكون «لوكاكو» ودييجو كوستا سببا في رحيل المدرب الإيطالي؟!.