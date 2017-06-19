وارد بطل «نصف الثقيل» بـ «القاضية»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

احتفظ الملاكم الأميركي اندريه وارد بألقابه بطلاً للعالم في وزن نصف الثقيل بفوزه على متحديه الروسي سيرغي كوفاليف بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثامنة السبت في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية. وسجل وارد (33 عاماً)، بطل العالم حسب تصنيف الجمعية العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي، فوزه الثاني والثلاثين في 32 مباراة، والسادس عشر بالضربة القاضية، في حين مني كوفاليف (34 عاماً) بخسارته الثانية بعد الأولى أمام الأميركي نفسه في 33 مباراة.

والتقى الملاكمان في نوفمبر الماضي، وأعلن القضاة الثلاثة فوز وارد بالنقاط 114-113 و114-113 و114-113 وسط دهشة الجميع، لكن المباراة الثأرية لم تفض إلى أي جدل. وسيطر كوفاليف على الجولات الأربع الأولى قبل أن يبدأ وارد خطه التصاعدي مرغماً الحكم على وقف المباراة في الجولة الثامنة.

بدوره، احتفظ الكوبي جييرمو ريغوندو، بطل أولمبياد سيدني (2000) وأثينا (2004) بلقبه بطلاً للعالم في وزن فوق الديك، حسب تصنيف الجمعية العالمية، بفوزه على المكسيكي مويزس فلوريس في الثانية الأخيرة من الجولة الأولى بالضربة القاضية. وأثار الفوز احتجاج معسكر فلوريس الذي اعتبر أن الكوبي وجه له اللكمة بعد أن قرع الجرس وطالب باستبعاده وسحب اللقب منه.

وأعلنت اللجنة الرياضية في نيفادا التي تشرف على تنظيم مباريات الملاكمة في لاس فيجاس، أنها ستشاهد شريط المباراة من أجل البت فيها وإعطاء الحكم النهائي.

وقال مدير اللجنة بوب بينيت: «سنشاهد صور المباراة، إذا كانت الضربة أصابت الهدف بعد الجرس، سيتم الاستبعاد، كل شيء ممكن». وحقق ريجوندو (36 عاماً)، الفائز شبه الرسمي حتى الآن، الفوز الثامن عشر دون أي هزيمة، 12 منها بالضربة الفنية القاضية، في حين مني فلوريس (30 عاماً) بهزيمته الأولى في 25 مباراة.