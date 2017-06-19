لوبيز ينهي مغامرة زفيريف في شتوتجارت

شتوتجارت (د ب أ)

تأهل الإسباني فليسيانو لوبيز إلى نهائي بطولة شتوتجارت للتنس بعد فوزه على الألماني ميشا زفيريف 6 - 7 (2 - 7) و6 - 7 (4 - 7) و5 - 7 في المربع الذهبي.

وكان زفيريف يسعى للحفاظ على الوجود الألماني في بطولة شتوتجارت التي تعتبر الاستعداد الأمثل لبطولة ويمبلدون، لكنه لم ينجح في مجاراة منافسه الإسباني.

وبلغ لوبيز أول مباراة نهائية له منذ نحو عام عندما وصل لنهائي بطولة المكسيك في أغسطس الماضي لكنه خسر أمام ايفو كارلوفيتش.

وقد يصبح لوبيز ثالث لاعب إسباني يتوج بلقب شتوتجارت في آخر أربعة أعوام بعد روبرتو باوتيستا اجوت في 2014 ورافاييل نادال في العام التالي.

وشارك زفيريف في سادس مباراة له في المربع الذهبي والأولى له في ألمانيا، علما أنه لم يفز أي لاعب من ألمانيا باللقب منذ أن فعل مايكل ستيتش ذلك في 1991.

وقال زفيريف «لوبيز لاعب خبرة ولعب بشكل جيد، كان هناك أكثر من عامل بخلاف الحظ الفوز قاده للفوز». وأضاف: لكني لعبت أول مباراة لي في المربع الذهبي على الملاعب العشبية، أتمنى أن أستمر على نفس المنوال وأن أحقق مفاجأة في بطولة هاله أو ويمبلدون.

ويلتقي لوبيز (35 عاما) في المباراة النهائية مع الفرنسي لوكاس بويل الذي تغلب على مواطنه بينوا بيير 6 - 7 و5 - 7.

ويبحث لوبيز عن لقبه السابع في مسيرته بينما يتطلع بويل للقبه الخامس في مسيرته والثالث له هذا الموسم.