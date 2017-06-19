«الفيكتوري» يبحث عن الانتصار في «ليمان»

دبي (الاتحاد)

تتجه أنظار فريق الفيكتوري تيم للزوارق السريعة وعشاق الرياضات البحرية وسباقات الزوارق السريعة العالمية إلى مدينة ايفيان الفرنسية والتي تستضيف على مياه بحيرة ليمان جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة للفورمولا- 1 الجولة الثانية من بطولة العالم والتي تبدأ نهاية الشهر الجاري وتختتم في الثاني من يوليو المقبل.

ويشارك الفريق عبر زورقي فيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي وفيكتوري 4 بقيادة الأميركي شون تورنتي.

ويبحث الفريق الأزرق عن الفوز بالمركز الأول في سباق الجولة الثانية في بحيرة ليمان والتي تحمل ذكرى جميلة ومكانة خاصة للفريق، حيث شهدت هذه البحيرة ميلاد الفريق وأول ظهور للزورق الأزرق في البطولة العالمية الكبيرة قبل عامين عبر زورق فيكتوري 4 بقيادة تورنتي، وأنهى حينها السباق في المركز الرابع.

وتوجه حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي مؤسسة الفيكتوري تيم على الدعم المستمر والاهتمام الكبير والمتواصل بالرياضات البحرية ومشاركات أمراء البحار بوجه خاص، مثمنا الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة من قبل مجلس دبي الرياضي المظلة الراعية للنشاط الرياضي في الإمارة.