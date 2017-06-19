إنجازات الفريق في أستراليا



تاريخ النشر: الإثنين 19 يونيو 2017 دبي (الاتحاد) حققت خيول جودلفين في أستراليا إنجازات باهرة أبرزها عبر المهر «إمبندنج» الذي أدى وفقاً للقدرات التي كشف عنها عندما كان ناشئاً من خلال الفوز بسباق الفئة الأولى سترادبروك هانديكاب، أكبر سباق للخيول في كوينزلاند، بمضمار دومبين. وتولى مدربه دارين بيدمان، مؤخراً الإشراف على إسطبلات جودلفين في أوسبورن بارك وكراون لودج في نيو ساوث ويلز في أعقاب رحيل المدرب جون أوشيه، وسيظل كبيراً لمدربي الفريق هناك مؤقتاً حتى تسليم مقاليد الإسطبل إلى المدرب الذي جرى تعيينه حديثاً جيمس كمنجز. ولم يتمكن بيدمان، وهو فارس مُدرج في ردهة الشهرة بأستراليا، من حضور فوز «إمبندنج» حيث كان طريح المستشفى بسبب وعكة صحية. لكنه لم يستطع احتواء فرحته، وقال: كان يوماً عظيماً بالنسبة لنا جميعاً في جودلفين، أشعر بقدر كبير من الإثارة، قلة فقط من فرسان ردهة الشهرة استطاعوا بلوغ الفوز في الفئة الأولى كمدربين، بيدمان انضم الآن إلى تلك النخبة المميزة.