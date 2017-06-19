«جلوريوس جيرني» يبحث عن دخول التاريخ



تاريخ النشر: الإثنين 19 يونيو 2017 دبي (الاتحاد) تألق المهر ذو النسب الرفيع «جلوريوس جيرني» في ظهوره الأول، وكتب أسطورة السباقات الأسترالية دارين بيدمان فصلاً آخر في مسيرته الرائعة بالسباقات مع اقتراب مهرجان رويال آسكوت، ليدون اسمه في تاريخ هذا الحدث العالمي عندما يخوض التحدي. ولم يكن ثمة نقص في المشاركات خلال الأيام القليلة الماضية بالنسبة لمتابعي فريق جودلفين، غير أن زخم المشاركات من المؤكد أن يتعاظم خلال الفترة المقبلة مع وضع اللمسات النهائية لانطلاقة مهرجان رويال آسكوت. وبلغ سعر شراء «جلوريوس جيرني» 2.6 مليون جنيه استرليني، وقدم المهر عرضاً مثيراً للإعجاب، وسطر فوزاً باهراً بسباق للأمهار الناشئة في عمر سنتين على مسافة ستة فيرلونج بميدان راولي مايل في نيوماركت بقيادة الفارس وليام بيوك. وقال المدرب شارلي أبلبي: إن هذا المهر ابن الفحل «دباوي» كشف عن قدرات كبيرة أثناء التدريب في الإسطبل، ما أدى إلى اتخاذ القرار بإشراكه بالسباقات في يونيو. وأضاف: أنا مسرور للغاية بالكيفية التي عاد بها من مشاركته الأولى. السباق افتقر إلى السرعة المطلوبة في مراحله المبكرة، لكن ورغماً عن ذلك استطاع المهر تعزيز سرعته. وتابع: أعتقد بأننا سنبحث إمكانية الارتقاء به في المسافة إلى سبعة فيرلونج، لكن ما إذا كان ذلك في (نيوماركت) خلال حفل جولاي فإنه أمر آخر، سوف نرى كيف سيتطور المهر خلال هذه الفترة. وينحدر «جلوريوس جيرني» المستولد في مزرعة نورماندي، من ابنة الفحل «دانسيلي» الفرس «فولن فور يو» الفائزة بسباق الفئة الأولى كورنيشن ستيكس، وهو مشروع مثالي لفحل محتمل إذا استطاع تعزيز نسبه بمزيد من الإنجازات في ميادين السباق.