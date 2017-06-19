فيوريل يحرز لقب «أب تاون» للشطرنج الخاطف

دبي (الاتحاد)

أحرز لورداشيسكو فيوريل مدرب نادي أبوظبي لقب بطولة أب تاون الرمضانية للشطرنج الخاطف والتي نظمها اتحاد الشطرنج بالتعاون مع «أب تاون مول» بمشاركة 138 لاعبا ولاعبة، من 22 دولة، وفاز فيوريل بكسر التعادل بعدما تساوى 8 لاعبين في المركز الأول، برصيد 7 نقاط من 9 جولات، وجاء الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن في المركز الثاني وسيرجيو كايوموف في المركز الثالث وفيكور موسكلانكو في المركز الرابع وايدورد كانتر في المركز الخامس، وسعيد إسحاق في المركز السادس وسلطان إبراهيم في المركز السابع، وبوريجو بابلو في المركز الثامن.

وجرت البطولة في أجواء جماهيرية كبيرة، وحظيت بمتابعة من المسؤولين، حيث حضر ضربة البداية خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد، وحضر الختام وتوزيع الجوائز الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأعرب حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، موجها الشكر إلى المسؤولين والقيادات الرياضية على حضورهم الذي مثل حافزا كبيرا ودفعة معنوية كبيرة للاتحاد للسير في خطته نحو نشر اللعبة والبحث عن مواهب جديدة.

وقال: البطولة نجحت بامتياز بشهادة الجميع، والحقيقة أن هاجس الخوف من عدم الإقبال تبدد سريعا بعدما وجدنا أن هناك 138 لاعبا ولاعبة مسجلين.

وأضاف: الحضور الجماهيري والتشجيع والتجاوب مع النقلات على الطاولات الرئيسة بجانب اللعب على الطاولات المخصصة للجمهور أيضا خلق نوعا من المنافسة.

وأشار إلى أن التجربة الأولى مرت بالشكل المطلوب، وهي حافز كبير لمزيد من البطولات في مراكز التسوق والاتجاه الآن إلى دبي مول وبن سويقات ومولات أخرى بها جماهير أكبر من أجل جذبهم للعبة وتحفيزهم لممارستها.

ووجه الشامسي الشكر إلى جميع العاملين في البطولة من أعضاء المجلس واللجان سواء اللجنة الفنية والحكام وجميع الذين ساهموا في الوصول بالحدث إلى بر الأمان، مؤكدا أن البطولة المقبلة من المتوقع أن تشهد عددا أكبر من المشاركين.

ونوه إلى أن البطولة فتحت باب التسويق للعبة من خلال قيام أحد مراكز اللياقة بتقديم اشتراك مجاني لـ3 لاعبين من لاعبي المنتخب وهم سالم عبدالرحمن وسعيد إسحاق وجاسم الحوار، وقدم عرضا بعمل تخفيض كبير لأول 100 لاعب شطرنجي، وهو في حد ذاته خطوة جيدة للمستقبل.