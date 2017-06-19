أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك؛ بهدف تعزيز وتفعيل أوجه التعاون بينهما وتبادل الخبرات والمعارف لدعم دور المرأة ومشاركتها في تنمية مجتمع إمارة أبوظبي وتمكينها من ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وقع الاتفاقية من جانب الدائرة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة ومريم محمد الرميثي رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد خليفة المنصوري أن الاتفاقية تسهم في تعزيز تنسيق الجهود المشتركة بين الدائرة والمجلس للمشاركة في البرامج والمبادرات والأنشطة الداعمة لمجالات عمل سيدات الأعمال وفتح المجالات الاقتصادية وتعزيز الفرص والإمكانيات المتاحة لتفعيل دور سيدات الأعمال بالإضافة إلى التعرف إلى التحديات التي تواجه مسيرة عملهن والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال إن الاتفاقية تأتي أيضا في سياق ما تقدمه الدائرة من خدمات إلى مجتمع إمارة أبوظبي خاصة التي تركز على تمكين المرأة في مختلف مجالات القطاع الاقتصادي، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وأهمها تنظيم قطاع الأعمال والشؤون التجارية، وتحسين المناخ الاستثماري وتنمية وتطوير الأنشطة التجارية والخدمات وإعداد الدراسات الإجمالية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتحليلها من خلال الإحصاءات والبحوث والمؤشرات للقطاعات الاستراتيجية الرئيسة التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.