165 لاعباً فائض «الدمج» في أندية السلة

علي معالي (دبي)

يدرس اتحاد كرة السلة العديد من الملفات، لوضع اللعبة في مسار يمكن من خلاله تحقيق الاستفادة من القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً بشأن دمج عدد من الأندية، وكيفية التعامل مع فائض الدمج الذي وصل إلى 165 لاعباً، وكذلك وجد اللاعب الأجنبي من عدمه، إضافة إلى محاولة زيادة عدد الأندية الممارسة للعبة.

ومن المنتظر أن يقدم مجلس إدارة الاتحاد الدعوة إلى الأندية لعقد جمعية عمومية غير عادية بعد قرار مجلس دبي الرياضي بعدم الاستعانة بلاعب أجنبي في أندية دبي، وهو القرار لا يستطيع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي تنفيذه إلا من خلال الجمعية العمومية ويحاول الاتحاد الاستقرار عليه خلال الأيام المقبلة لمناقشة الكثير من الأمور التي ستترتب عليه في اللعبة.

ويشكل فائض اللاعبين بعد دمج عدد من الأندية أزمة تواجه اللعبة في الفترة المقبلة تتمثل في وجود فائض من اللاعبين يصل 165 لاعباً في فرق الرجال والمراحل السنية حيث يصل الفائض بعد دمج الشباب ودبي مع والأهلي من ناحية إلى 90 لاعباً، ودمج الشارقة والشعب إلى 75 لاعباً.

ويدرس الاتحاد كيفية توزيع واستفادة الأندية الأخرى من هذا العدد من اللاعبين مع وجود 5 أندية فقط حالياً أصبحت تمارس اللعبة بشكل رسمي وهي شباب الأهلي دبي والوصل والنصر من إمارة دبي والشارقة من إمارة الشارقة وبني ياس من إمارة أبوظبي على مستوى الفريق الأول فقط للرجال.