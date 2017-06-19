عبد الله الشرقي يكرم أبطال «الأجسام والقوة البدنية»

دبي (الاتحاد)

كرم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، عدداً من أبطال منتخبي الرجال والشباب الفائزين بميداليات دولية خلال الموسم الرياضي الحالي، وذلك على هامش مأدبة الإفطار التي أقامها علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وحضر التكريم الدكتور عادل فهيم، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين العربي والأفريقي، والذي قدم نيابة عن الدكتور روفائيل سنتونجا، رئيس الاتحاد الدولي، شهادة الأعمال المتميزة للاتحاد الدولي لبناء الأجسام للشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، مثنياً على المجهود والاهتمام المتواصل الذي يقدمه لأجل راحة أبطال الإمارات في المشاركات الخارجية والداخلية.

وتم تكريم الرباع محمد السيد الهاشمي والذي الذي تخرج هذا العام في الجامعة الأميركية، وقد حصل على ماجستير في الإدارة العامة وتخصص في الأمن القومي والأزمات المفاجئة بمعدل امتياز، وبالرغم من هذا كان يستعد ويشارك في البطولات على نفقته الخاصة، وقد أحرز عدة بطولات دولية في الولايات المتحدة الأميركية والكويت والإمارات.

كما تم تكريم جاسم محمد عبد الله آل علي الفائز بذهبية بطولة آسيا، وأحمد المدني الذي أحرز ذهبية الماسترز في بطولة أرنولد كلاسيك في جنوب أفريقيا وثلاث ميداليات ذهبية في روسيا، وخليل جمال الذي أحرز ذهبية الماسترز في بطولة أرنولد كلاسيك في جنوب أفريقيا، إلى جانب عبد الله المازمي صاحب فضية آسيا للبنش برس، وعارف محمد المتوج بفضية آسيا للبنش برس شباب، وعلي المازمي صاحب الميدالية البرونزية في نفس البطولة.

وتقدم الشيخ عبد الله الشرقي بالشكر لنائب رئيس الاتحاد علي بن حيدر بالمناسبة الرمضانية ولأسرة اللعبة، وطالبهم بمضاعفة الجهود في الموسم المقبل وتحقيق المزيد من الحصاد عبر التركيز على المشاركة في البطولات الخارجية، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كل الإمكانيات المتاحة له لدعم أبناء الوطن في هذه المهمات الرسمية.