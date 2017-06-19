«أدنوك للتوزيع» تطرح النسخة المحدَّثة من تطبيقها على الهواتف الذكية



تاريخ النشر: الإثنين 19 يونيو 2017 أبوظبي (الاتحاد) طرحت شركة أدنوك للتوزيع مؤخراً النسخة المحدّثة من تطبيقها المجاني الخاص بالهواتف المحمولة، ليكون المنصة الموحدة لكل ما تقدمه من خدمات ذكية لعملائها ومورديها. ويتميز التطبيق المحدث بشموليته وسهولة استخدامه خاصة في ظل ما يوفره من فرص للمشاركة والتفاعل والاطلاع على أحدث المزايا والمعلومات المتعلقة بالشركة ومرافقها. وقال سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «نحن فخورون بتقديم هذا التطبيق المحدث وسهل الاستخدام خاصة مع ما يقدمه من باقة متنوعة من الخدمات المفيدة لمستخدميه، والذي يؤكد التزامنا بتوفير أحدث التقنيات لخدمة عملائها وفق أفضل معايير الجودة. لقد ركزنا على سهولة الاستخدام وأدخلنا ميزة إدارة الحسابات لعملاء خدمة أدنوك الذكية وعملاء رحّال». ويوفر التطبيق في تصميمه الجديد ميزة إدارة الحساب على الإنترنت لعملاء خدمة أدنوك الذكية ورحّال، بما في ذلك البصمة البيومترية (خاصية تسجيل الدخول عبر بصمة الإصبع)، وإضافة الرصيد، ولوحة التحكم. ويقدم التطبيق صفحة رئيسة جديدة، وميزات جديدة لإدارة حسابات أدنوك الذكية ورحّال، وإعادة تعيين كلمة المرور وخيارات البصمة البيومترية. ... المزيد