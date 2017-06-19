«أبوظبي للجودة» يوقع اتفاقية تعاون مع «بريد الإمارات»

أبوظبي (وام)
وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اتفاقية تعاون مع مجموعة بريد الإمارات بشأن تنفيذ عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية المستخدمة في العمليات التجارية لدى المجموعة في إمارة أبوظبي.
وقع الاتفاقية عن المجلس الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة وعن مجموعة بريد الإمارات عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة.
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وبموجب الاتفاقية يقوم مفتشو المجلس بأخذ عينات من الطرود البريدية للمنتجات الخاضعة للرقابة لفحصها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الجودة والسلامة قبل دخولها للدولة.
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من جانبه، قال سلطان المهيري مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة « إن توقيع الاتفاقية مع مجموعة بريد الإمارات يأتي ضمن مساعي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتوطيد التعاون المشترك مع الشركاء الفاعلين كافة وتفعيل الإجراءات الرقابية على البضائع والمنتجات الخاضعة للرقابة، نظرا لما لها من أثر مباشر على سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وعلى الاقتصاد بوجه عام. وأضاف المهيري أن الاتفاقية تمكن المجلس من الوفاء بالتزاماته تجاه المستهلكين والموردين وحمايتهم من المنتجات التي تشكل خطراً عليهم.