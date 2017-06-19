«أبوظبي للجودة» يوقع اتفاقية تعاون مع «بريد الإمارات»



تاريخ النشر: الإثنين 19 يونيو 2017 أبوظبي (وام) وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اتفاقية تعاون مع مجموعة بريد الإمارات بشأن تنفيذ عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية المستخدمة في العمليات التجارية لدى المجموعة في إمارة أبوظبي. وقع الاتفاقية عن المجلس الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة وعن مجموعة بريد الإمارات عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة. وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين بما يخص الإرساليات ذات العلاقة بالمنتجات الخاضعة للرقابة وأدوات القياس القانونية كالموازين التجارية وأجهزة قياس ضغط الدم وموازين الحرارة الطبية والعبوات المعبأة مسبقاً، للتعرف إلى المخاطر المحتملة وضبط المنتجات حال وجود أية مخاوف تتصل بالسلامة. وبموجب الاتفاقية يقوم مفتشو المجلس بأخذ عينات من الطرود البريدية للمنتجات الخاضعة للرقابة لفحصها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الجودة والسلامة قبل دخولها للدولة. وقال سلطان عبدالرحمن المدفع المدير التنفيذي لشؤون العمليات البريدية بمجموعة بريد الإمارات « إن توقيع الاتفاقية مع مجلس أبوظبي للجودة يؤكد حرص مجموعة بريد الإمارات على تعزيز قيمها الجوهرية المتمثلة في إسعاد المتعاملين وسعيها نحو توفير بيئة داعمة لإرساء قيم الشفافية والأمانة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين. من جانبه، قال سلطان المهيري مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة « إن توقيع الاتفاقية مع مجموعة بريد الإمارات يأتي ضمن مساعي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتوطيد التعاون المشترك مع الشركاء الفاعلين كافة وتفعيل الإجراءات الرقابية على البضائع والمنتجات الخاضعة للرقابة، نظرا لما لها من أثر مباشر على سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وعلى الاقتصاد بوجه عام. وأضاف المهيري أن الاتفاقية تمكن المجلس من الوفاء بالتزاماته تجاه المستهلكين والموردين وحمايتهم من المنتجات التي تشكل خطراً عليهم.