100% معدل إشغال الرحلات الجوية

رشا طبيلة (أبوظبي)

بدأ موسم ذروة السفر الصيفي منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فإشغال الطائرات يصل إلى 100% على الوجهات الأكثر طلباً خلال إجازة عيد الفطر وللفترة الصيفية بشكل عام، حيث تنحصر معظم الحجوزات الصيفية بين الأسبوع الأخير من رمضان وحتى نهاية عيد الفطر، الأمر الذي يرفع من أسعار التذاكر بسبب زيادة الطلب.

فالرحلات إلى الدول العربية مثل الأردن ومصر ولبنان من المقيمين بالدولة، ممتلئة بالكامل منذ بداية الأسبوع الحالي حتى نهاية عيد الفطر، بينما تصل معدلات إشغال الرحلات إلى الوجهات السياحية الأكثر طلباً، وهي أذربيجان والبوسنة وألمانيا بين 90 إلى 100%، بحسب مديري مكاتب سفر وسياحة.

قال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للعطلات، إن موسم السفر بدأ منذ الخميس الماضي، حيث إن الوجهات الأكثر طلباً بالنسبة لعيد الفطر أذربيجان والبوسنة، إلى جانب عدد من الدول العربية من المقيمين، في حين تأتي تلك الدول إلى جانب دول أوروبية مثل ألمانيا وسويسرا في المرتبة الأولى كأكثر الوجهات طلباً خلال الموسم الصيفي للفترة بعد عيد الفطر.

وقال: «نوفر عروضاً وحزم تتضمن أكثر من وجهة للمسافرين لفترة طويلة خلال الصيف».