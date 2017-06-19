خير الدين بربروس.. أمير البحار في الخلافة العثمانية

القاهرة (الاتحاد)
خضر بن يعقوب، شهرته خير الدين بربروس، ولد عام 1472م بجزيرة لسبوس باليونان، لُقب بـ «أمير البحار»، قائد إسلامي لأكبر الأساطيل البحرية العثمانية وأعظم رموز الجهاد البحري.
تولى خير الدين الجزائر بعد استشهاد أخيه عروج في معركة تلمسان، وسار على نهجه في الجهاد ضد الإسبان، واستطاع تجميع القوات الإسلامية في الجزائر وبث فيهم روح الجهاد نحو الهدف المشترك لصد أعداء الإسلام عن التوسع في موانئ ومدن الشمال الأفريقي، ودخل تحت سيادة الدولة العثمانية لتوحيد المسلمين، وأمده السلطان سليم الأول بقوة من السلاح وبألفين من الجنود، فواصل خير الدين جهاده البحري وتمكن من طرد الإسبان من السواحل الجزائرية، وطاردهم حتى وصلوا سواحلهم، وأنقذ سبعين ألف مسلم أندلسي من قبضة الإسبان ونقلهم إلى مدينة الجزائر.
|
قاد خير الدين عدة حملات بحرية انتصر فيها، أشهرها معركة خليج بروزة بالبحر المتوسط التي هاجم فيها التحالف الصليبي الذي ضم 600 سفينة حربية من إسبانيا والبرتغال والبندقية بقيادة اندريا دوريا استجابة لنداء البابا بالتحالف، ودارت معركة عنيفة بين الأسطولين وفاجأ خير الدين خصمه بضربات سريعة أربكته وأثار الفزع والهلع للتحالف الصليبي وتفرقت سفنه وهرب قائدهم وتمكن خير الدين من حسم المعركة لصالحه وسحقهم واستولى على 36 سفينة وأسر الكثير من جنود التحالف وسيطرت البحرية العثمانية على البحر المتوسط.
|
توفي خير الدين بالآستانة عن 65 عاماً.