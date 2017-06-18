إنقاذ 900 مهاجر مقابل سواحل ليبيا

طرابلس (أ ف ب)

أعلنت البحرية الليبية، أمس، أن جهاز خفر السواحل أنقذ أكثر من 900 مهاجر آسيوي وأفريقي مقابل السواحل الليبية أثناء محاولتهم بلوغ أوروبا. وصرح المتحدث باسم البحرية الليبية التي تدير خفر السواحل العميد أيوب قاسم «خرجت دورية فجر الجمعة من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي. وتم اكتشاف وضبط وإنقاذ عدد من قوارب الهجرة غير الشرعية، خمسة قوارب مطاطية ومركب خشبي واحد كبير، على متنها 906 مهاجرين غير شرعيين». وتابع أن المراكب رصدت «على بعد سبعة أميال شمال صبراتة» الواقعة على بعد 70 كلم إلى غرب طرابلس، وباتت إحدى نقاط الانطلاق الرئيسة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر المتوسط.

وأضاف قاسم أن بين المهاجرين الذين انقذوا «98 امرأة، منهن 7 حوامل، و25 طفلاً»، مشيراً إلى أن «أحد القوارب المطاطية كان مثقوباً وشبه غارق، والمركب الخشبي بلا محرك».

وأوضح أن المهاجرين، وهم 44 باكستانياً و40 بنجالياً و13 مصرياً وثلاثة ليبيين وثمانية مغاربة وكثيرون من دول أفريقية أخرى «تم تسليمهم لاحقاً إلى مركز إيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة» في الزاوية.

وتعد ليبيا أكثر من عشرين مركز احتجاز، تضم آلاف المهاجرين في ظروف مروعة.