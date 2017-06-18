«جنيف 7» بشأن سوريا 10 يوليو عقب لقاء أستانا 4 يوليو

عواصم (وكالات)

أعلن المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، أن جولة سابعة من محادثات السلام بين أطراف النزاع، ستجري بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة اعتباراً من 10 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الدعوات سترسل وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، وأن الوفود ستصل بتاريخ 9 الشهر نفسه. بينما نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله أمس، إن موسكو تأمل بعقد اجتماع بين الأطراف المشاركة في المحادثات السورية بأستانا يومي الرابع والخامس من يوليو المقبل. وفي تطور متصل، أفادت التقارير أن عدداً من أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات الممثل لأوسع شرائح المعارضة السورية، بينهم محمد حسام حافظ رئيس اللجنة القانونية في الهيئة، ومعاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف المعارض،

بعث برسائل انسحاب من الهيئة العليا، لأمين سرها صفوان عكاش، منددين بالتجاذبات السياسية داخلها، والغموض الذي يكتنف حراكها واتباع سياسة المحاصصة لا الكفاءات.

وجاء في البيان صادر في فيينا أمس، أن «دي ميستورا سيدعو إلى جولة «جنيف 7» من المفاوضات السورية، وأن وصول الوفود مقرر في 9 يوليو على أن تنطلق المفاوضات في العاشر منه». كما أعلن المبعوث الأممي أن جولتين أخريين من المفاوضات ستجريان في أغسطس وسبتمبر المقبلين، تزامناً مع اجتماعات الخبراء المكلفين الشؤون القضائية والدستورية التي ستتواصل في موازاة محادثات السلام. ودعا دي ميستورا «لجهات المشاركة إلى الاستعداد جدياً لهذه الجولة». وكانت الجولة السادسة في مسار جنيف، اختتمت في 19 مايو الماضي دون تحقيق تقدم فعلي وعلى خلفية توتر.

من جهته، قال بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، إن موسكو تعول على تقدم في المفاوضات السورية بجنيف، خلال جولتها السابعة المرتقبة. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هذه الجولة «ستعقد، وهو ما نأمله، بعد اتصالات حول سوريا في أستانا، وبعد قمة مجموعة العشرين في هامبورج، حيث يمكن أن تجري أيضاً مناقشات واتصالات جوهرية مفيدة للتسوية في سوريا». وأكد بوجدانوف أن موسكو تعول على إجراء لقاء حول سوريا في أستانا يومي 4-5 من يوليو المقبل، مشيراً إلى أن روسيا هي التي اقترحت هذا الموعد، لكن تنظيم اللقاء يعود للجانب الكازاخي.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن وزراء خارجية دول «بريكس، سيبحثون خلال اجتماعهم المقبل في بكين يومي 18 و19 الشهر المقبل، التصدي لمحاربة الإرهاب، والأزمة السورية. وقالت أمس، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس (روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا).