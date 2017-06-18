بغداد: تطهير الحدود مع سوريا والأردن وتأمين قاعدة التنف

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

سيطرت القوات العراقية وحرس ومقاتلو العشائر، بدعم من مقاتلات التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي، على معبر الوليد على الحدود مع سوريا بمحافظة الأنبار، وذلك بعد ساعات من بدء عملية عسكرية واسعة باسم «الفجر الجديد» من 3 محاور، تمكنت أيضاً من تحرير ومسك الشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية العراقية الأردنية. وفيما أسفرت عملية السيطرة على معبر الوليد الحيوي، طرد «داعش» من محيط قاعدة التنف الأميركية على الجانب الآخر من الحدود داخل الأراضي السورية، تواصلت عملية عسكرية موازية أخرى لتطهير محاور قضاءي عانه وراوة غربي الأنبار أسفرت عن مقتل 27 إرهابياً وتدمير عجلات مفخخة ومضافات ومعمل للعجلات المفخخة وآخر لتصنيع العبوات الناسفة.

في الأثناء، لم تتمكن القوات العراقية المشتركة مجدداً من اقتحام المجمع الطبي في حي الشفاء شمال غربي الموصل القديمة، حيث يتخندق عناصر «داعش» داخل الأحياء القديمة والمجمع الطبي نفسه، ويبدون مقاومة شرسة مع انتشار واسع للقناصين، بينما أكد مصدر أمني أن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تحتشد في تخوم الموصل القديمة بعد أن أوكلت لها قيادة العمليات المشتركة مهمة اقتحام المنطقة لاستعادتها من سيطرة التنظيم المتشدد. بالتوازي، أفاد محمد يحيى الطالب نائب قائد حرس نينوى، بأن مداهمة أسفرت عن توقيف القيادي «الداعشي» البارز الملقب «أبي حارث الحامد» خلال وجوده بالساحل الأيسر المحرر للموصل بعد فراره من منطقة المشاهدة بمحيط المدينة القديمة في الساحل الأيمن.

وذكر بيان عسكري عراقي، أمس، أن الجيش ومقاتلي العشائر طردوا «داعش» من منفذ الوليد على الحدود مع سوريا، ما يعني تأمين المنطقة الحدودية بمحيط قاعدة التنف الأميركية الواقعة على المثلث الرابط بين البلدان الثلاثة. وأضاف البيان أن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوة جوية عراقية شاركت في العملية. وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش العراقي «قيادة قوات الحدود انطلقت بعملية واسعة باسم (الفجر الجديد) لتحرير مناطق الشريط الحدودي في المنطقة الغربية للأنبار ومن 3 محاور بمشاركة قوات الحدود والحشد العشائري وإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، أسفرت العملية عن تحرير منفذ الوليد الحدودي ومسك وتحرير الشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية العراقية الأردنية».

ومنفذ الوليد قريب من التنف، وهو معبر حدودي سوري استراتيجي على طريق بغداد-دمشق السريع، حيث ساعدت القوات الأميركية مقاتلي المعارضة السورية في محاولاتهم لانتزاع السيطرة على أراض من «داعش». وتتمركز قوات أميركية في التنف منذ العام الماضي، وتمنع فعلياً القوات المدعومة من إيران التي تناصر الرئيس الأسد من تلقي أسلحة ثقيلة من إيران باستخدام الطريق السريع الواصل بين العراق وسوريا. وتعد مشاركة مقاتلين سنة في عملية طرد «داعش» من منفذ الوليد، مؤشراً آخر على أن إيران لن تستطيع استخدام الطريق السريع في الوقت الحالي.