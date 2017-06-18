إحالة أوراق 30 مداناً للمفتي بقضية اغتيال النائب العام المصري

القاهرة (رويترز)

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس أوراق 30 مداناً في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في 2015 إلى مفتي الجمهورية تمهيداً للحكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، وهو غير ملزم للمحكمة. وقتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه في القاهرة وهو الهجوم الذي نفذته جماعة الإخوان الإرهابية بمساعدة نشطاء من حركة حماس الفلسطينية.

وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة: «إن المؤامرة الغاشمة من المأجورين على استهداف النائب العام السابق هشام بركات واغتياله تكاتف فيها قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة».

ونطق رئيس المحكمة أسماء 31 متهماً، لكنه كان يشير إلى متهم واحد كرر اسمه مرتين إحداهما خطأ ثم صحح الاسم. ومن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي يحيى موسى عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان.