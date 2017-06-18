بعثة البحرين بجنيف ترد على بيان المقررين الخاصين

المنامة (وام)

أعربت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف عن أسفها البالغ بصدور البيان الصحفي الصادر عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وبعض المقررات الأخرى بشان البحرين. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن البعثة قولها «تعبر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف عن أسفها البالغ بصدور البيان الصحفي الصادر عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، المقرر الخاص حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، الرئيس الحالي - المقرر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بتاريخ 16 يونيو 2017 بشأن مملكة البحرين».

وقالت البعثة، إن هذا البيان يجافي الواقع ويجانب حقيقة الأمور؛ ذلك أنه يتضمن إشارات سلبية غير دقيقة وغير مقبولة، وتنقضه الحقائق، وصحيح ممارسة السلطات المختصة لصلاحياتها في مجال حماية وصون حقوق الإنسان على أساس من مسؤوليتها في حماية الأمن والمجتمع وتطبيق القانون. وأكدت رفض مملكة البحرين رفضاً قاطعاً هذا البيان الصحفي، والذي يفتقد للشكل والمضمون الصحيحين.