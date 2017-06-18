أوامر ملكية سعودية: نيابة عامة ومدير جديد للأمن العام

الرياض (وكالات)
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر ملكية، من بينها تحويل «هيئة التحقيق والادعاء العام» إلى النيابة العامة وتبعيتها للملك مباشرة، وضمان استقلاليتها تماشياً مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
ونص الأمر الملكي الخاص بـ«النيابة العامة» على تبعيتها للملك مباشرة واستقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام «هيئة التحقيق والادعاء العام»، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً.
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كما قرر العاهل السعودي إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.
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وكذلك تعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور فهد بن عبد الله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.