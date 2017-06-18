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«التحالف» يقصف «ألوية الصواريخ» في صنعاء
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تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

قصف طيران التحالف العربي، أمس، معسكر ألوية الصواريخ الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون وحلفائهم ويقع في منطقة فج عطان جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر سكان لـ«الاتحاد» أن غارتين جويتين استهدفتا معسكر ألوية الصواريخ في فج عطان، وأن انفجارين عنيفين هزا المنطقة وسمع دويهما في أرجاء العاصمة. وقال مصدر بالجيش الوطني، إن القصف استهدف معسكراً ومخزن أسلحة للميليشيات الانقلابية في فج عطان، مخلفاً انفجارات عنيفة في الموقعين المستهدفين.

كما شن الطيران العربي غارات على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن غارة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً للميليشيات الانقلابية في منطقة الساقية ببلدة الغيل جنوب الجوف، مشيرة إلى أن الغارة دمرت عربة كانت محملة بذخائر مدفعية.

واستهدفت غارة ثانية مركبة عسكرية كانت تقل مسلحين حوثيين في بلدة المصلوب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير المركبة. ... المزيد
     
 