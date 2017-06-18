تشير الموسوعة الحرة إلى أن «جيل الخمسينيات أو «جيل نصف القرن» أو أطفال الحرب (بالإسبانية: Generación del 50) هي المسميات التي قدمها تاريخ الأدب الإسباني في الفترة من العشرينيات إلى الخمسينيات، والتي تعبر عن الجيل الأدبي للكتاب الذين ولدوا في فترة العشرينيات من القرن العشرين، والذين قاموا بنشر أعمالهم في فترة الخمسينيات من القرن ذاته. وهو الجيل الذي بدوره حاول التغلب على الحرب الأهلية الإسبانية ومساوئها، خصوصاً لأن معظم إنتاجهم كان من الشعر، حيث المطالبة الاجتماعية جنباً إلى جنب مع بعض من القطع الغنائية الجديدة مع إيلاء اهتمام خاص باللغة الشعرية. ولذلك فقد قاموا بمزج الأفكار الميتافيزيقية مع الفلسفية. وبناء على ذلك، فإنهم لم يتبعوا خطاً أكاديمياً ولكنهم ربطوا بين حالتهم الحميمة وحركة الجيل. واتخذوا خصائص عدة من جيل الـ 98 وقد تفردوا خصيصاً بخصائص أنطونيو ماتشادو، وذلك في المرحلة الأولى من هذا الجيل. فيما ارتأى الروائيون أنه دورهم في تلك المرحلة الثانية من هذا الجيل - بوصفهم كتابا ممثلين للشعب- يفرض عليهم أن ينددوا بحالة البؤس والظلم الاجتماعي».

وتضيف ويكيبيديا: «تزامنت هذه الفترة مع انفتاحة نوعية من نظام فرانسيسكو فرانكو وترجمة الكثير من الأعمال الأدبية لعدد من المؤلفين الأجانب لأول مرة مثل توماس ستيرنز إليوت وباول تسيلان (وقد ساهم أعضاء من جيل الخمسينات في هذا النشاط سواء بالمشاركة أو التعديل، كما هو الحال بالنسبة لكارلوس بارال). وقد شكل الكثير من هؤلاء المؤلفين عدة دوائر صداقة في مدينتي مدريد وبرشلونة. ومن أبرز أعضاء هذا الجيل يأتي أنطونيو جامونيدا، إجناسيو ألديكوه، خوسيه مانويل كابايرو بونلاد، ألباديو كابانيرو، كارمن مارتين جايتي، رافائيل سانشيث فيرلوسيو، ألفونسو كوستافريدا، خيسوس فرنانديث سانتوس، خايمي خل دي بيدما، خوان جارسيا أورتلينو، خوسيه أوجستين غويتصولو، أنخل جونثاليث، ألفونسو جروسو، خوسيه إييرو، فرانسيسكو باستور، آنا ماريا ماتوته، رافائيل جيين، خيسوس لوبيز باتشيكو، خوان مارسيه، كلوديو رودريغيث، خوان غويتصولو، كارلوس ساهاجون، خوسيه أنخل بالنتي، دانيال سويرو. (المصدر: ويكيبيديا).