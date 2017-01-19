150 شاعراً أمام لجنة تحكيم «أمير الشعراء» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بدء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء» بمقابلة الشعراء الـ 150 الذين تمّ اختيارهم من بين آلاف المُتقدّمين وفق المعايير الفنية والأدبية، التي تمّ الإعلان عنها سابقاً، وذلك على مدى 3 أيام بدءاً من اليوم الخميس، ثم يوم غد الجمعة وبعد غدٍ السبت (من 19 ولغاية 21 يناير الجاري) في مسرح شاطئ الراحة بالعاصمة الإماراتية.

وينتمي الشعراء الذين سوف يتم اختبارهم لـ 27 دولة عربية وأجنبية، حيث تلقت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات طلبات الشعراء المترشحين للموسم السابع من كل من الإمارات، الأردن، البحرين، السعودية، مصر، الجزائر، السودان، العراق، سوريا، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، سلطنة عُمان، لبنان، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، إرتيريا، الهند، إيران، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، النيجر، غينيا، ومالي.

وسوف يتم بث الحلقات المسجلة للبرنامج، التي تعرض للقاءات الشعراء مع لجنة التحكيم، بدءاً من 31 يناير 2017 على مدى 3 أسابيع، على أن يعقب ذلك في 21 فبراير انطلاق حلقات البث المباشر للبرنامج على مدى 10 أسابيع بمشاركة 20 شاعراً يمثلون نخبة الشعراء المترشحين للبرنامج.

وأكد عيسى سيف المزروعي، مدير إدارة السياسات والمشاريع الخاصة في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أنّ برنامج أمير الشعراء الذي حصد العديد من الجوائز الثقافية والإعلامية عربياً ودولياً، يُعد من أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث الثقافي، وتهدف لاستعادة روائع الشعر والأدب العربي وإحياء الموروث، وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العربي المعاصر. وقد نجح البرنامج في اكتشاف ودعم العديد من المواهب الشعرية الشابة، التي أصبحت معروفة اليوم على الصعيدين الأدبي والإعلامي، وهو ما يُثبت أنّه ما زال للشعر مكانته كوسيلة للتعبير عن الواقع الراهن ومختلف اهتمامات وتوجّهات المجتمع.