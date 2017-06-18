«الأبيض الأولمبي» يعود للتجمع اليوم ويواجه البحرين ودياً السبت

دبي (الاتحاد)

يعود منتخبنا الوطني الأولمبي اليوم لاستكمال معسكره الداخلي، تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، ضمن استعداداته لاستحقاقاته المقبلة في التصفيات الآسيوية، المقرر لها شهر يوليو المقبل، وذلك من خلال المرحلة الثانية، بعد أن انتهت المرحلة الأولى مساء الخميس الماضي.

وأشاد مترف الشامسي مدير المنتخب، بالروح والمعنويات العالية للاعبين خلال فترة التجمع، والجهد الذي بذلوه خلال التدريبات، مؤكداً أن الجهاز الفني والإداري للمنتخب سيبدأ من اليوم تدشين المحطة الثانية لاستعدادات الأبيض الأولمبي، بالتجمع الداخلي الثاني على التوالي، في الفترة من 18 إلى 25 من الشهر الجاري، يخوض خلاله منتخبنا الوطني مباراة ودية أمام المنتخب البحريني الشقيق يوم السبت المقبل، على ملعب ذياب عوانه بمقر الاتحاد بالخوانيج، على أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحديد التشكيلة النهائية للمنتخب، بعد الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأكد الشامسي، على استمرار غياب اللاعبين عادل سبيل، وحمدان ناصر مسعود عن المعسكر المقبل، بسبب الإصابة التي لحقت بهما في العضلة الضَامة خلال مشاركتهم مع أنديتهم، مُضيفاً، أن الأبيض الأولمبي في حالة تجمع مستمر، وصولاً للتجمع الثالث بالعين بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وحتى انطلاق التصفيات الآسيوية يوم 15 يوليو المقبل.

وأوضح مشرف المنتخب، أن اللاعب سعود عبدالرزاق سيغيب عن المشاركة ضمن صفوف الأبيض الأولمبي، نظراً لاستدعائه لأداء واجب الخدمة الوطنية، وأنه تم استدعاء خالد محمد الهاشمي لاعب نادي بني ياس للانضمام لصفوف المنتخب، على أن ينتظم في تدريبات المعسكر من يوم بعد غد، وسينتظم معه في اليوم ذاته ثلاثي المنتخب الأول محمد سلمان العكبري، وخالد عبدالرحيم باوزير، وخلفان مبارك الشامسي، بعد عودتهم من المشاركة ضمن قائمة المنتخب أمام تايلاند ضمن مباريات الثامنة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لمعسكره المقبل، 27 لاعباً هم: محمد حسن الشامسي، خالد إبراهيم هلال، عبد الله فيصل الكربي، أحمد راشد المحرزي، أحمد سلمان العكبري، محمد سلمان العكبري، محمد راشد الحمادي، محمد عبدالباسط محمد (الوحدة)، أحمد جميل، أحمد محمد الهاشمي، محمد عمر العطاس، خلفان مبارك الشامسي (الجزيرة)، جمال إسماعيل الحوسني (الشعب)، خالد عبدالرحيم باوزير (الوصل)، علي عيد، محمد سعيد بوسندة، سعيد جمعة السعدي (العين)، سعيد جاسم صالح (الأهلي)، شاهين سرور (اتحاد كلباء)، ماجد إبراهيم سرور، عمر جمعة ربيع (الشارقة)، حسن محمد المحرمي، سهيل أحمد النوبي، خالد محمد الهاشمي (بني ياس)، عبد الله حسن النوبي (حتا)، زايد الحمادي (الظفرة)، جاسم يعقوب (النصر).