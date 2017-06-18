افتتاح نادي العين للسيدات والاشتراك مجاني لأسر الشهداء

أبوظبي (لاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبمتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات رئيسة نادي العين للسيدات، افتتحت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة نادي العين للسيدات، معلنة تدشين النادي الذي يعد من أهم المشاريع العمرانية والمبادرات التنموية لإمارة أبوظبي.

وقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكرمة سخية بتخصيص اشتراك مجاني لأسر شهداء الوطن في النادي وأنشطته الرياضية، في بادرة مميزة تؤكد حرص سمو «أم الإمارات» واهتمامها الكبير بتسخير جميع الإمكانيات لأسر الشهداء، تقديرا لتضحيات أبنائهم في ساحات وميادين الحق للدفاع عن الوطن ومكتسباته.

شهد الافتتاح عضوات مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والدكتورة موزة الشحي، والدكتورة مي الجابر، وناعمة المنصوري، وريسه الكتبي المدير التنفيذي للأكاديمية ونورة العامري مديرة نادي العين للسيدات.

ويمثل النادي احد الصروح العمرانية الرياضية والاجتماعية والثقافية والترفيهية الجديدة الذي فتح ذراعيه لاستقبال فتيات وسيدات مجتمع العين بأهداف الممارسة الرياضية وتعزيز النمط الصحي للحياة ورفع الوعي بأهمية ودور الرياضة في الحياة اليومية بجانب أهدافه لتعزيز النشاط الرياضي النسوي ودعم شريحة الرياضة النسائية بصفة عامة، بما يعزز تنمية التفاعل المجتمعي بالأنشطة الرياضية على صعيد إمارة أبوظبي.