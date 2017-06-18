عمليات شرطة أبوظبي.. «صائمون وقت الإفطار»

هناء الحمادي (أبوظبي)

رفع عناصر القيادة العامة لشرطة أبوظبي في غرفة العمليات المركزية شعار «مستعدون لخدمتكم على مدار الساعة»، مؤكدين الحرص على تقديم يد العون والمساعدة للجمهور عند اتصالهم على الهاتف 999 خلال شهر رمضان المبارك، لينطبق عليهم المثل القائل «صائمون وقت الافطار». ويعتبر عناصر شرطة أبوظبي في غرفة العمليات المركزية أن واجبهم يحتم عليهم توفير أسرع الخدمات بتحريك الموارد إلى مواقع البلاغات وفي سرعة قياسية، حتى وإن صادف وقت البلاغ لحظة الإفطار خلال الشهر الفضيل، ليقدموا نموذجاً متطوراً عن الشرطة العصرية الحديثة التي يسهر عناصرها من أجل توفير أرقى الخدمات على مدار الساعة. من جانبه دعا العقيد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات في شرطة أبوظبي، الجمهور إلى عدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة خلال شهر رمضان المبارك بالاتصال على الهاتف 999 لتلقي البلاغات الطارئة على مدار الساعة، مؤكداً أهمية تقديم المعلومات الصحيحة لتحديد مواقع طلب المساعدة بدقة وتقديمها في زمن قياسي.

سعادتنا في سلامتكم

وقال: في إطار حملة «سعادتنا في سلامتكم»، هناك جاهزية تامة بغرفة العمليات المركزية للتعامل مع البلاغات والمكالمات بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أنها مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات ويتم تصنيف المكالمات والبلاغات، حسب حالات البلاغ وهي مرتبطة بجميع المنصات بغرفة العمليات المركزية.

وحث المسكري الجمهور إلى التفاعل مع حملة «سعادتنا في سلامتكم» من خلال الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، والارشادات المختلفة، التي تحرص الشرطة والجهات المعنية في إمارة أبوظبي بتعريف الجمهور بها سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفادياً لوقوع الحوادث بمختلف أنواعها بما يسهم في تعزيز الجهود والموارد لخدمة المجتمع، وفق أرقى المعايير المتقدمة عالمياً.