مغردون غاضبون: تصعيد خطير ستدفع قطر ثمنه قريباً

دينا مصطفى (أبوظبي)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بالتغريدات الغاضبة عبر وسم #قطر_تهدد_الطائرات_المدنية، حيث أعرب مغردون عن غضبهم من أفعال قطر الاستفزازية غير المسؤولة بعد قيام مقاتلات قطرية باعتراض طائرتين مدنيتين إماراتيتين مرتين خلال يوم واحد وفي أقل من ساعة، ما تسبب في حالة من الفزع والرعب لركاب الطائرتين قبل وصولهما إلى المنامة.

وعبر مغردون عن نفاد صبرهم من أفعال قطر المتخبطة التي تزيد من الفجوة بينها وبين دول المقاطعة، وقال أحد المغردين مستنكراً «تصعيد خطير وستكشف الأيام ماذا ينوي هذا النظام من وراء هذا التصعيد». فيما قال آخر «إذا كانت القيادة القطرية لم تقرأ مفردات ومعطيات المشهد فهذا ليس خطأ الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وعلى الدوحة أن تتحمل عواقب مسايرة أهوائها وأهواء قادة تنظيمات الإرهاب والحاقدين والمعادين لأمن واستقرار دول وشعوب مجلس التعاون».

وأكد مغردون أن قطر تهدف إلى خلق أزمات إقليمية، وكتب مغرد «تسعى قطر من خلال المناكفات والافتراءات والادعاءات إلى إعادة تموضع الأزمات الإقليمية، ووضع نفسها مجدداً ضمن أولويات الاهتمام، ولكن هذا الأمر بات صعباً للغاية في ظل وجود أولويات أكثر إلحاحاً وتأثيراً من الناحية الاستراتيجية».

وعلق مغرد ساخراً «عادتها الإرهاب من اللي سلم منها»، فيما استنكر آخر الفعل التصعيدي غير المبرر «ما توصل هذه الدرجة.. لكن أنتم ما تعرفون معروف ولا تنكرون منكر.. حكومة مختطفة كل من هب ودب.. وماعندكم حدود».