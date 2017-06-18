الحمائية الأوروبية إلى زوال ومسيرة الانتعاش قادمة

محمد شمس الدين (أبوظبي)

توالت عواصف لم تكن في الحسبان على الاتحاد الأوروبي، التكتل العالمي الأكثر دعوة وتطبيقاً لشعارات الانفتاح الاقتصادي وقبول التعددية والشراكة مع الجميع. ربما تكون هذه العواصف، نتيجة تراكمات قديمة أو متغيرات طارئة، بدايةً من بقايا الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تداعياتها متغلغلة في مفاصل وهياكل اقتصادات العديد من دول القارة، أو وطأة طوفان أزمة اللاجئين التي سرعت تنامي المناخ الانغلاقي، وتواكب هذا مع بزوغ حظوظ زعامات وتيارات تروج للشعبوية والميل للاشتراكية، وبالتبعية تشييد أسوار الحمائية الاقتصادية، في انتكاسة لم تكن متوقعة ستؤثر حتماً على مسيرة من الازدهار استمرت لحقبة 60 عاماً.

فضلاً عما سبق، فلا ينبغي علينا إغفال التداعيات المزلزلة لشق بريطانيا على عصا الولاء الأيدلوجي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي الذي ظل لسنوات طوال، عصياً على الانفراط لتشابه وتناغم مقدرات وثقافات شعوبه، وفسر قرار الانشقاق البريطاني في سياق إعادة ترتيب الأوراق والمصالح القطرية، ليظل تيار الحمائية الاقتصادية والانعزالية للاتحاد الأوروبي مجرد احتمال قائم حتى ورود إشعار آخر.

الإشعار الفرنسي

يبدو أن «حتى ورود إشعار آخر»، تحقق بشكل مرضٍ بالفعل على يد الناخب الفرنسي، الذي وضع ثقله وراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشاب المفعم بتعزيز ثقافة الحرية الاقتصادية، والانفتاح وقبول الآخرين، والتعددية والإيمان المطلق بوحدة الاتحاد الأوروبي، وسبقه بفترة ليست بالطويلة تحول أيضاً الناخب الهولندي لإعلاء شأن الخيار التعددي والابتعاد عن الحمائية.