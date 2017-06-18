«المركزي» يعقد ملتقى لشركائه الاستراتيجيين والفرق التنفيذية للأجندة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مصرف الإمارات المركزي ملتقى للشركاء الاستراتيجيين والفرق التنفيذية للأجندة الوطنية وذلك بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي بأبوظبي.

وافتتح الملتقى معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي الذي استهل فعالياته بكلمة ترحيبية ركز فيها على أن ملتقى الشركاء الاستراتيجيين يأتي في مستهل الدورة الاستراتيجية الرابعة للحكومة 2017-2021 والتي تعتبر غاية في الأهمية كونها الدورة الاستراتيجية الأخيرة الفاصلة عن رؤية الإمارات 2021 وتحقيق الأجندة الوطنية.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى إطلاع الشركاء الاستراتيجيين على تفاصيل الخطة الاستراتيجية والتشغيلية 2017-2021 للمصرف المركزي والتي تتضمن مشاريع مشتركة مع عدد من الشركاء وبالتالي الوصول إلى التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للوصول للأهداف الوطنية المنشودة.

وأشاد المنصوري بمشاركة رؤساء الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية ضمن ملتقى المصرف المركزي، وأضاف بأنه على الجميع حشد الجهود لتحقيق أهداف الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية والتي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشكيلها ودعمها لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية.