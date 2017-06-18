«الحواي» تختار واحة الصجعة الصناعية مقراً لمركزها اللوجيستي

الشارقة (الاتحاد)

اختارت شركة الحواي للإطارات، الموزع الحصري لإطارات بيريللي، واحة الصجعة الصناعية، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مقراً لمركزها اللوجيستي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبدالعزيز فكري، مدير أول في واحة الصجعة الصناعية: «يشرفنا أن يقع اختيار الحواي للإطارات على واحة الصجعة الصناعية كمركز لوجيستي لخدماتها في الشارقة والإمارات الشمالية، وستضم منشأة الشركة متجر تجزئة للإطارات، وورشة صيانة، ومركز توزيع لخدمة عملائها في الشارقة والإمارات الشمالية». وتابع فكري: «تُعتبر واحة الصجعة الصناعية ذات موقع استراتيجي لشركات المنطقة الراغبة في تأسيس منصاتها اللوجستية، وذلك لوقوعها على مقربة مباشرة من الموانئ البحرية والجوية.

وأدعو الشركات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وذلك بإطلاق أعمالهم في واحة الصجعة الصناعية»، من ناحيته، قال عماد الحواي، الرئيس التنفيذي لشركة الحواي للإطارات: «تمثل واحة الصجعة الصناعية خياراً إستراتيجيا بالنسبة لشركة الحواي على صعيدي الموقع وسهولة الوصول.