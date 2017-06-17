جواز السفر الإماراتي الأول عربياً و الـ 22 عالمياً من حيث القوة

أبوظبي (وام)

حقق جواز السفر الإماراتي مجدداً قفزة نوعية خلال العام 2017 ليحل في المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الـ 22 عالمياً، بعد أن كان في المرتبة الـ26 على مستوى العالم من حيث القوة حسب التصنيف العالمي لعام 2017.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أطلقت مؤخرا مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021 بناء على توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ويعكس هذا الإنجاز الكبير مدى نجاح الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم.

ويأتي هذا النجاح نتاجاً لجهود الدبلوماسية الإماراتية في إقامة علاقات وشراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية، ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي.