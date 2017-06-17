جواز السفر الإماراتي الأول عربياً و الـ 22 عالمياً من حيث القوة

أبوظبي (وام)
حقق جواز السفر الإماراتي مجدداً قفزة نوعية خلال العام 2017 ليحل في المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الـ 22 عالمياً، بعد أن كان في المرتبة الـ26 على مستوى العالم من حيث القوة حسب التصنيف العالمي لعام 2017.
كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أطلقت مؤخرا مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021 بناء على توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
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ويأتي هذا النجاح نتاجاً لجهود الدبلوماسية الإماراتية في إقامة علاقات وشراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية، ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي.
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