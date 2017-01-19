عامر خان: لست مهتماً بالتمثيل في هوليوود

نيودلهي (د ب أ)
ذكرت تقارير أمس، أن الممثل الهندي عامر خان أعرب عن عدم اهتمامه بالعمل في هوليوود.
ونقل موقع بوليوود لايف الإلكتروني عن عامر (51 عاما)، القول «لست مهتما بالذهاب لأميركا والعمل هناك.. إنني مهتم بالعمل في الأفلام الهندية».
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وقال «هذا لا يعني أن فكرة تقديم فن لجميع الجماهير في العالم فكرة سيئة، إنني فقط غير مهتم بذلك».
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وأضاف «لا أعتقد أن السينما الهندية مهددة من جانب هوليوود. علينا أن نخشى من أنفسنا لأننا إذا أنتجنا أفلاما سيئة، بطبيعة الحال سوف نخسر الجمهور».
وأوضح «إذا كان الفيلم جيدا سينجح، سواء كان بأي لغة، يجب أن يكون هدفنا صنع أفلام جيدة». ويذكر أن عرض مؤخرا لعامر فيلم «دانجال» (المصارع) الذي حقق نجاحا كبيرا.