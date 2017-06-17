دعوة نيابية لاستثمار حقول غاز ومناجم فوسفات بالأنبار



تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017 الرمادي (د ب أ) دعت النائبة العراقية لقاء وردي أمس، إلى استثمار حقلي عكاز الغازي ومنجم الفوسفات بالأنبار عقب تحرير غرب المحافظة من «داعش»، مؤكدة أن استثمار الحقلين سيؤدي إلى إنعاش الوضع الاقتصادي بالعراق والدول المجاورة. وقالت وردي: «هناك ثروات هائلة تحتاج إلى إعادة استثمار من قبل الحكومة العراقية، وهما استثمار حقل عكاز الغازي والذي يعد من بين الحقول الغازية المهمة على مستوى المنطقة، إضافة إلى منجم عكاشات والذي يعد ثاني أكبر احتياطي للفوسفات على مستوى العالم». ويقع حقل عكاز، الذي يضم نحو 100 مليار برميل من النفط الخام و53 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، جنوب مدينة القائم الحدودية، فيما يقع منجم فوسفات عكاشات الذي توقف إنتاجه بعد تدهور الوضع الأمني بالمحافظة، شرق قضاء القائم.