ارتفاع عدد المتطرفين في السويد

ستوكهولم (وكالات)
أفاد تقرير للاستخبارات السويدية (سابو) أمس، أن عدد المتطرفين من دعاة العنف ارتفع بشكل حاد من 200 في العام 2010 إلى «آلاف» لكنها أشارت إلى أن عدداً قليلًا منهم قادر على تنفيذ هجمات إرهابية. وقال رئيس الاستخبارات السويدية انديرس ثورنبيرج في مقابلة مع وكالة أنباء «تي تي» المحلية «يمكننا القول إن عدد المتطرفين ارتفع من مئات إلى آلاف»، مشيراً إلى أن الوضع «خطير».
وتابع «هذا هو الأمر الطبيعي الجديد.. اتساع دوائر التطرف يمثل تحدياً تاريخياً». لكن ثورنبيرغ شدد أن عدداً قليلاً فقط من «آلاف» المتطرفين لديهم النية أو القدرة على تنفيذ هجوم إرهابي. وكانت الاستخبارات السويدية قدرت في 2010 أن 200 من المتطرفين من دعاة استخدام العنف ينشطون في هذا البلد الاسكندنافي.
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وسبق وأعلن جهاز الاستخبارات السويدي أن نحو 300 شخص من السويد سافروا لسوريا والعراق للانضمام لتنظيم «داعش» منذ العام 2012.